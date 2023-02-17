Şanlıurfa'da kira artışı yapan 7 emlakçıya ceza kesildi
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.
Ekipler, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı.
Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı.
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