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04 Ekim 2023 Çarşamba 07:21:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 07:21:00

Samsun'da ‘kokarca' mücadelesi

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Samsun'da fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren "kahverengi kokarca" ile mücadeleye hız verildi

Samsun'da fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren "kahverengi kokarca" ile mücadeleye hız verildi. Kahverengi kokarca ile mücadele için çiftçilere tuzak dağıttıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bunlardan bir tanesi 150-200 böceği yok ediyor. Fındık tarımı yapılan 13 ilçemizde bu mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerekiyor. Bu bir milli seferberliktir" dedi.

Etiketler : Samsun Kahverengi kokarca İbrahim Sağlam
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