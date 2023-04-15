VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık
7'li koalisyona tepki! "PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar"
İsrail güçleri Kudüs'te "Kutsal Ateş" ayinine katılmak isteyen Hristiyanlara saldırdı
İstanbul Finans Merkezi'nde incelemelerde bulundu
"Sudan'da bugün yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz"
Başkan Erdoğan'dan Kurbankulu Berdimuhammedov'a taziye telefonu
15 Nisan 2023 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 17:00:00

Şampiyonların yemi Konya'da üretiliyor

ABONE OL

TİGEM'in şampiyon adayı atlarının yemi Konya'da üretiliyor. TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Yem Fabrikası Sorumlusu Murat Laleli, "Geçen sene 74 bin 200 ton yem ürettik. Büyükbaş, küçükbaş ve at yemi olmak üzere üç farklı kategoride üretim yapıldı. 10 çeşit büyükbaş, 6 çeşit küçükbaş ve at yemi olmak üzere 17 farklı sınıfta yem üretildi" dedi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesi'ndeki yem fabrikası, yılda 74 bin ton üretimiyle işletmelerdeki hayvanların beslenme ihtiyacını karşılıyor. Tarla bitkileri üretiminin yanı sıra yoğun hayvancılık faaliyetinin yapıldığı Konya'nın Sarayönü ilçe sınırlarındaki Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü, hayvanların yem ihtiyacını karşılaması için kurulan fabrikasıyla da dikkati çekiyor. İşletme bünyesinde 2015'de devreye alınan fabrikada, TİGEM'de yetiştirilen büyükbaş, küçükbaş ve yarış atları için besin değeri yüksek, kaliteli yem üretiliyor.

YILDA 17 ÇEŞİT, 74 BİN TON YEM ÜRETİLİYOR

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Yem Fabrikası Sorumlusu Murat Laleli, AA muhabirine, fabrikanın kurulduğu günden bu yana üretim kapasitesini artırdığını söyledi. Üretimin işletme içinde değerlendirildiğine dikkati çeken Laleli, "Geçen sene 74 bin 200 ton yem ürettik. Büyükbaş, küçükbaş ve at yemi olmak üzere üç farklı kategoride üretim yapıldı. 10 çeşit büyükbaş, 6 çeşit küçükbaş ve at yemi olmak üzere 17 farklı sınıfta yem üretildi. İçerik, protein, enerji ve diğer unsurlar gözetilerek hazırlanıyor." diye konuştu. - Kaliteli yemi kendi imkanlarıyla ucuza mal ediyorlar Laleli, üretimin hayvan için en ideal beslenme değerleri baz alınarak modern imkanlarla yapıldığına işaret ederek, "Maliyeti düşürmek amacıyla hayvancılık faaliyeti olan 15 işletmemize gönderiyoruz. Hem ekonomik hem de içeriğini bildiğimiz, daha kaliteli yemi hayvancılıkta değerlendirmiş oluyoruz. Ham maddede buğday ve mısırın tamamı, arpanın da bir kısmı kendi işletmemizden tedarik ediyoruz." diye konuştu.

SAFKAN ARAP ATLARINA PROTEİN DEĞERİ YÜKSEK ÖZEL YEM ÜRETİLİYOR

TİGEM'in Bursa, Eskişehir ve Malatya'daki işletmelerinde yetiştiriciliğini yaptığı koşu atlarının yem ihtiyacını da karşıladıklarını anlatan Laleli, şunları kaydetti: "Tabii koşu atlarının daha fazla enerji ve protein ihtiyacı olduğu için yemleri özel üretime tabii tutuluyor. Burada koşu atlarının gereksinim duyduğu içeriklere sahip yemler üretiyoruz. Bu yemlerin proteini yüzde 25-26 civarında. Her yıl satışları yapılan, yarışlarda derecelere giren safkan yarış ve Arap atlarımızın besinleri de burada üretiliyor."

Etiketler : tigem at yem
Kaza yaptılar

Kaza yaptılar
Saçlarına kına yaktı

Saçlarına kına yaktı
Kendime karşı acımasızım

Kendime karşı acımasızım
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat
Oğlum Brad Pitt gibi

Oğlum Brad Pitt gibi
Polis zoruyla mahkemeye götürülecek

Polis zoruyla mahkemeye götürülecek
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Bu sefer terzi

Bu sefer terzi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX