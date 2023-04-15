Şampiyonların yemi Konya'da üretiliyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesi'ndeki yem fabrikası, yılda 74 bin ton üretimiyle işletmelerdeki hayvanların beslenme ihtiyacını karşılıyor. Tarla bitkileri üretiminin yanı sıra yoğun hayvancılık faaliyetinin yapıldığı Konya'nın Sarayönü ilçe sınırlarındaki Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü, hayvanların yem ihtiyacını karşılaması için kurulan fabrikasıyla da dikkati çekiyor. İşletme bünyesinde 2015'de devreye alınan fabrikada, TİGEM'de yetiştirilen büyükbaş, küçükbaş ve yarış atları için besin değeri yüksek, kaliteli yem üretiliyor.

YILDA 17 ÇEŞİT, 74 BİN TON YEM ÜRETİLİYOR



TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Yem Fabrikası Sorumlusu Murat Laleli, AA muhabirine, fabrikanın kurulduğu günden bu yana üretim kapasitesini artırdığını söyledi. Üretimin işletme içinde değerlendirildiğine dikkati çeken Laleli, "Geçen sene 74 bin 200 ton yem ürettik. Büyükbaş, küçükbaş ve at yemi olmak üzere üç farklı kategoride üretim yapıldı. 10 çeşit büyükbaş, 6 çeşit küçükbaş ve at yemi olmak üzere 17 farklı sınıfta yem üretildi. İçerik, protein, enerji ve diğer unsurlar gözetilerek hazırlanıyor." diye konuştu. - Kaliteli yemi kendi imkanlarıyla ucuza mal ediyorlar Laleli, üretimin hayvan için en ideal beslenme değerleri baz alınarak modern imkanlarla yapıldığına işaret ederek, "Maliyeti düşürmek amacıyla hayvancılık faaliyeti olan 15 işletmemize gönderiyoruz. Hem ekonomik hem de içeriğini bildiğimiz, daha kaliteli yemi hayvancılıkta değerlendirmiş oluyoruz. Ham maddede buğday ve mısırın tamamı, arpanın da bir kısmı kendi işletmemizden tedarik ediyoruz." diye konuştu.

SAFKAN ARAP ATLARINA PROTEİN DEĞERİ YÜKSEK ÖZEL YEM ÜRETİLİYOR



TİGEM'in Bursa, Eskişehir ve Malatya'daki işletmelerinde yetiştiriciliğini yaptığı koşu atlarının yem ihtiyacını da karşıladıklarını anlatan Laleli, şunları kaydetti: "Tabii koşu atlarının daha fazla enerji ve protein ihtiyacı olduğu için yemleri özel üretime tabii tutuluyor. Burada koşu atlarının gereksinim duyduğu içeriklere sahip yemler üretiyoruz. Bu yemlerin proteini yüzde 25-26 civarında. Her yıl satışları yapılan, yarışlarda derecelere giren safkan yarış ve Arap atlarımızın besinleri de burada üretiliyor."

