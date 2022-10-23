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23 Ekim 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 16:00:00

Şampiyon yetiştiren tay oteli

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Emekliye ayrılan şampiyon atların yavruları Şanlıurfa'da modern tesiste bebek gibi büyütülüyor.

Emekliye ayrılan şampiyon atların yavruları Şanlıurfa'da modern tesiste bebek gibi büyütülüyor.

Türkiye'de safkan Arap atların yetiştirildiği önemli merkezlerden biri olan Şanlıurfa'da, 20 yıl önce Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesinde kurulan aşım istasyonunda safkan yarış atı ve yüksek performanslı tay yetiştiriliyor. İstasyonda emekliye ayrılan "Serhantay", "Kevserim", "Altıncıhis", "Sakarbaşı", "Nurkut", "Zahide", "Demirkır" ve "Sergen" gibi eski şampiyonların da yer aldığı 24 damızlık aygır bulunuyor.

Aygırlar çiftleştirilerek kalitesi ve performansı yüksek taylar elde ediliyor. Özel ırk aygırların yavrularını sahiplenmek isteyen Türkiye'nin birçok ilinden kısrak sahipleri, Şanlıurfa Aşım İstasyonu'nu tercih ediyor. Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Çetin Yıldız, "Yavruların gelişimi röntgen ve ultrason cihazlarıyla takip ediliyor. Atlarımıza titizlikle bakıyor, pansiyonlarımızda otel tarzında hizmet veriyoruz" dedi.

Etiketler : Şampiyon yetiştiren tay oteli Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Çetin Yıldız safkan Arap atları
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