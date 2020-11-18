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18 Kasım 2020 Çarşamba 17:55:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 17:55:00

Salgın döneminde oyuncak nostaljisi

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Evlerde daha çok vakit geçirdiğimiz bu dönemde eski oyuncaklara da ilgi arttı. Anne babalar çocukları için kendi oynadıkları topaç, karagöz hacivat kuklaları ve tahta arabalar yaptırıyor.

Pandemi döneminde aileler çocukları için nostaljik oyuncaklar tercih etmeye başladı. Samsun'da emekli olduktan sonra kurduğu atölyede ekolojik oyuncak yapan 65 yaşındaki Salih Tok, anne ve babaların çocukları için tasarladıkları oyuncakları da ahşapla gerçeğe dönüştürüyor. Salih Tok, "Bazı anne ve babalar kendi çocukluklarında oynadığı ahşap oyuncaklarla çocuklarının da oynamasını istiyor" dedi.

FİDAN DİKEREK FARKINDALIK OLUŞTURALIM

Gepetto ustanın Pinokyo'su, Nasrettin Hoca, Karagöz ile Hacivat, at arabaları, topaç gibi pek çok oyuncak yapan Salih Tok, “Aileler topaç, Hacivat ile Karagöz kuklaları alarak çocuklarıyla vakit geçiriyor. Bazen istedikleri hayvan şekillerini bize gönderiyorlar” diye konuştu. Ağacın önemini vurgulayan oyuncak ustası, ailelere çocuklarıyla fidan dikerek farkındalık oluşturmaları çağrısında da bulundu.

Ahşap oyuncaklar yapan Salih Tok, “Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde bu oyuncaklara çok yoğun ilgi vardı” dedi.

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