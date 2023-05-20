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20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:58:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:58:00

Salep hasadı

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Ordu'da, fındık üreticilerine ek gelir getirmesi amacıyla dikilen salepte hasada başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, 2020'de "Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında iki üreticiyle salep ekimi gerçekleştirildi. Gelinen aşamada salep üreticisi sayısı 15 ilçede 64'e çıktı.

Etiketler : ordu salep proje
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