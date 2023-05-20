Salep hasadı
Ordu'da, fındık üreticilerine ek gelir getirmesi amacıyla dikilen salepte hasada başlandı.
Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, 2020'de "Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında iki üreticiyle salep ekimi gerçekleştirildi. Gelinen aşamada salep üreticisi sayısı 15 ilçede 64'e çıktı.
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