Sahipsiz hayvanlar için köye mama taşıyor

İlçenin Kıdır köyünün Tambükü mevkisindeki 40 evde yazın yaklaşık 100 kişi yaşıyor. Köyde ikamet ettikleri dönemde sahipsiz hayvanları besleyen vatandaşlar, havaların soğumasıyla ilçe merkezi, Giresun ya da şehir dışındaki evlerine dönüyor. Geride kalan hayvanların yiyecek sıkıntısı yaşamaması için yöre sakinlerinden Murat Demir, belirli aralıklarla ilçe merkezinden 15 kilometre uzaklıktaki Tambükü mevkisine gelerek, evinin etrafında toplanan kedi ve köpekleri besliyor, kaplarına su dolduruyor.

"ÖMRÜM YETTİĞİNCE HAYVANLARA BAKACAĞIM"

Murat Demir, AA muhabirine, köyün merkezinin biraz dışında kalan Tambükü mevkisinde yaşayan ailelerin ekim sonuna doğru buradan ayrıldıklarını söyledi. Kendisinin de soğuk havanın etkisini hissettirmesiyle ilçe merkezindeki evine döndüğünü anlatan Demir, geride kalan hayvanları da düşünmek zorunda olduklarını ifade etti. Demir, kendisi gibi diğer köy sakinlerinin de hayvanları sevdiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Bu kedileri de Allah yarattı, bu da bir can. İçimizde böyle bir hayvan sevgisi olduğu için böyle bir işe giriştik. Ömrüm yettiğince hayvanlara bakmaya devam edeceğim. Ölüm herkese var ama elimizden geldiği kadar bakacağız. Bunu tek başıma yapmıyorum, komşularımdan destek alıyorum. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle gelen komşularımız var, 10-15 gün onlar hayvanların mamasını verecek."

Yazın köyde yaşayanların da mama alma noktasında katkıda bulunduğunu aktaran Demir, "Telefonla bir mesaj çektiğimiz zaman onlar mamaları alıp Görele'ye yolluyorlar. Biz de burada mamalarını veriyoruz. Bir şekilde mama ihtiyaçlarını karşılayıp, bu hayvanları kaderine terk etmeyip gücümüz yettiğince bakmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Marta kadar hayvanları bu şekilde besleyeceğini anlatan Demir, "Nisanda köye dönüşler olunca da bu hayvanlar evlerin kapısına dağılıyor. Herkes de birkaç kediyi beslemeye başlıyor." dedi.

Demir, "Köye gittiğimde, bir çocuğun gurbetten gelen babasını görünce sevindiği gibi bu hayvanlar da o şekil seviniyorlar, mama verileceğini, ekmek verileceğini biliyorlar. Köyde kalıp sabah kapıyı açtığım zamanlar da hepsinin patiler havada bakıyorlar, gel de bu hayvanlara bakma. Bazen kendi ekonomimizden fedakarlık yapıp bu hayvanlara bakmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

