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30 Mart 2024 Cumartesi 07:35:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 07:35:00

Sahibinden satılık kilise

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Sivas'ta ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi tarafından 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve bir zamanlar Ermeniler tarafından kullanılan bir diğer ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi Hatice Akay (43) tarafından emlak danışmanına verilerek 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Göydün köyündeki kiliseye satılık ilanı asan emlak danışmanı Vahap Yıldız, "Tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Kilise birinci derecede sit alanı ve koruma altındadır. Bugün itibarıyla satışa çıkardık ve 16 milyon TL istiyoruz" dedi.

Etiketler : sivas satılık kilise surp garabet tuzhisar kilisesi
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