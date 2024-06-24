Rüyanın uyarıcı olup olmadığını nasıl anlarız?

Rüyanın uyarıcı olup olmadığını nasıl anlarız?

İnsan ömrünün üçte biri uykuda geçer. Bazı rüyalar uyarıcı rüya olurken bazı rüyalar yalancı rüya olabilir. Uykunun kendi içinde evreleri oluşmaktadır.

Uyku evreleri

1. Evre olarak tanımlanan bu evre, uykunun yüzde 5'lik kısmını kapsar.

Evre 2 ise uyku sürecinin yüzde 50-55'ini kapsayarak 1 saatten uzun sürmeyen evredir.

Derin uykuya geçişin olduğu bölüm ise Evre 3 olarak bilinir bu da REM uykusudur ve rüyaların çoğu REM uykusunda görülür.

Hatırlamadığımız rüyaları görmemizin sebebi REM uykusunda görmediğimiz içindir. Yani uykunun son evresi olduğu için sabah uyanma saatine yakın REM evresinde gördüğümüz rüyaları hatırlarız.

Haberci rüyalar geleceğe dair büyük mesajlar verebilir. Mesela rüyasında yılan gören birinin düşmanı olduğu işaret edilir. Bu da rüya sahibinin daha da dikkatli olması gerektiğini gösterir. Son derece temkinli olmayı gerektirir.

En çok aratılan rüyalar canlılar, aile ve insan bedenidir. Rüyanın bilinçaltı ya da uyarıcı olup olmadığını anlamak için rüyanın konusu ele alınır.

Genellikle sabaha karşı görülen rüyalar genelde kişide büyük etkiler bırakır. Bilim dünyası rüyaların gerçek olup olmayacağı konusunda henüz net bir bilgiye ulaşamamıştır. Rüya üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardan öğrendiklerimiz ise aslında çok sınırlıdır.