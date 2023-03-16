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16 Mart 2023 Perşembe 07:27:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 07:27:00

Robot ellerle hayata tutunuş

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Depremde uzuvlarını kaybeden çocuklar, kendileri için yapılacak robot ellerle hayata umutla bakacak.

Depremde uzuvlarını kaybeden çocuklar, kendileri için yapılacak robot ellerle hayata umutla bakacak. Robotel Derneği tarafından üç boyutlu yazıcılarla birlikte ücretsiz olarak yapılan mekanik eller, depremzede çocukların gündelik hayatlarına daha hızlı dönmeleri sağlanacak.

KAVRAMA HAREKETİ SAĞLIYOR

Robotel Derneği depremlerde, kolunu veya elini kaybeden çocuklara yaptıkları robot ellerle yardımcı olmayı planlıyor. Mekanik bir şekilde çalışan ve kavrama hareketi sağlayan robot elle, depremzede çocukların gündelik hayatlarında rahat hareket edebilmeleri sağlanacak. Dernek tarafından hazırlanan afet planı çerçevesinde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği kurulacak. Dernek kurucularından Serdar Okumuş, vücut uzuvlarını kaybetmiş çocuklara üç boyutlu yazıcılarla birlikte ücretsiz mekanik eller yaptıklarını dile getirdi.

ÖZGÜVENLERİNİ KORUYACAK

Serdar Okumuş, "Bugüne kadar 400'den fazla çocuğa, binden fazla el yaptık. Çocuklara protez takılamaması üzerine kurulmuş bir derneğiz. Depremzedeler arasında da çok fazla ampütasyon olduğu bilgisini aldık. Onun için de bir hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar sürekli olarak büyüdükleri için protez takılamıyor. Bizim bu yaptığımız eller kavrama hareketini sağlıyor. Hem de çocukta özgüven artmasına sebebiyet verebiliyor. Bu elleri de Fenerbahçe konseptli, Iron-man konseptli yapıp, onların benimsemesini sağlıyoruz" dedi.

Etiketler : Depremde uzuvlarını kaybeden çocuklar Serdar Okumuş Iron-man konseptli

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