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26 Ocak 2021 Salı 15:33:00 - Güncelleme:26 Ocak 2021 Salı 15:33:00

Reklam yıldızı kedi iyilik peşinde

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Dizi ve reklam filmlerinde oynayan Zümrüt Şaziye adlı kedi, sahibi Sevilay Demir tarafından sokak hayvanları için başlatılan yardım projesinin yüzü oldu.

2004 yılından bu yana tedavi masraflarını üstlendiği yüzlerce hayvanı sağlığına kavuşturdu. Sevilay Demir, “Zümrüt Şaziye’nin tasarım ürünlerinden elde edeceğimiz gelirler ile ‘Gezici Hayvan Ambulansı’ ve ‘Geçici Hayvan Bakım Evleri’ hizmeti verenlere destek olmaya başlayacağız” dedi.

Zümrüt Şaziye ile başta sokak hayvanları olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı amaçladıklarını söyleyen yardım projesinin sahibi Sevilay Demir, “Bir zamanlar kendisi de bir sokak kedisi olan Zümrüt Şaziye’yle birlikte çıktığımız bu yolda, Şaziye’nin yakaladığı şansı diğer sokak hayvanları için de mümkün kılmayı amaçlıyoruz. Bunun için her gün 50 sokak hayvanının doğum, ameliyat ve ilaç tedavisi gibi sağlık giderlerini ve mama ihtiyacını karşılıyor, onlara sıcak birer yuva bulmaya çalışıyoruz. Sadece sokak hayvanlarının değil, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da yanında olmaya gayret ediyoruz. Amacımız, iyiliği nefes alan her canlıya ulaştırmak” diye konuştu.

Etiketler : Zümrüt Şaziye kedi iyilik
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