  • BIST
    1538.44
  • Dolar
    7,0386
  • Euro
    8,5290
  • Altın
    412,0630
İstanbul
0 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, şehit ailelerine taziye ziyareti
"3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi"
'Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek, milletimiz yüzümüze tükürsün'
Kadir Topbaş'a veda... Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Bahçeli'den flaş açıklamalar: Mağara katliamı PKK ve destekçilerinin...
Hüseyin Topbaş: Korona değil organ yetmezliğinden vefat etti
Teröristbaşından 'Boğaziçi' itirafı
Kankalar kampta
Demet de pozitif
Şarkıcı olma iddiası yok
'Yalansız seviyorum' itirafı
Bir çocuk isterken dört 'evlatları' oldu
Kanseri yarış tutkusuyla yendi
Küçük muhtar adayından talimat
Şampiyon adayları dünyaya geliyor
Facebook akıllı saat yapacak
Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına almaya başladı
Aşk sevgiye dönüşüyor
Online cenazeye katıldım!
Herkes kendi acılarını bulacak
Kenan tiyatro yapsın
Romantik paylaşım
Yalnızlar için söyledi
TikTok konseri geliyor
14 Şubat 2021 Pazar 01:57:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 17:53:00

Ramazan'ı geri döndü

ABONE OL

Konya'da kuzusuna şehit oğlu Ramazan'ın adını veren Ayşe Uzan'ın hayvanları çalındı. Jandarma tarafından bulunup teslim edilen 6 koyun ve evladının yadigarı kuzusuna hasretle sarılan şehit annesi 'Dolaştın geldin mi annem' diyerek gözyaşı döktü.

Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı Köyü kırsalında 4 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan, oğlunun acısının ardından ikiz doğan kuzularından birine Ramazan'ın ismini verdi.

HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI

Konya Ereğli'nin Yazlık Mahallesi'ndeki evinde sürekli 'Ramazan' isimli kuzu ile vakit geçiren Uzan önceki gün hırsızlık şoku yaşadı.

GÖRENLERİ DE AĞLATTI

Uzan'ın Ramazan adlı kuzusu ve 7 koyunu çalındı. Büyük üzüntü yaşayan şehit annesinin imdadına jandarma yetişti. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızları tespit edip yakalayarak koyunları Uzan'a teslim etti. Kuzusuna sarılan Uzan, "Dolaştın, geldin mi annem? Siz helalsiniz" diyerek öptü. Onu görenler de gözyaşını tutamadı.

SIRTIM YERE GELMEZ

Kendisine şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzusu ile 7 koyunu getiren jandarma ekiplerine teşekkür eden Ayşe Uzan, "Ben bir oğlan kaybettim. Binlerce asker, binlerce polis annesi oldum. Askerlerimizden Allah razı olsun. Askerlerimiz olduktan sonra benim sırtım yere gelmez" dedi.

Etiketler : ramazan aydoğan ayşe uzan ramazan
14 Şubat önemsiz bir gün

14 Şubat önemsiz bir gün
Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet

Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet
Yarışmalar için Düzce'de arazi

Yarışmalar için Düzce'de arazi
Ortada ev teklifi yok

Ortada ev teklifi yok
Bu sezon salgını anlatacak

Bu sezon salgını anlatacak
En büyük tutkum satranç!

En büyük tutkum satranç!
İçine sinen projeyi bekliyor

İçine sinen projeyi bekliyor
Bambaşka Merve

Bambaşka Merve
Online ekmek kapısı

Online ekmek kapısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER