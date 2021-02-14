Ramazan'ı geri döndü

Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı Köyü kırsalında 4 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan, oğlunun acısının ardından ikiz doğan kuzularından birine Ramazan'ın ismini verdi.



HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI

Konya Ereğli'nin Yazlık Mahallesi'ndeki evinde sürekli 'Ramazan' isimli kuzu ile vakit geçiren Uzan önceki gün hırsızlık şoku yaşadı.

GÖRENLERİ DE AĞLATTI

Uzan'ın Ramazan adlı kuzusu ve 7 koyunu çalındı. Büyük üzüntü yaşayan şehit annesinin imdadına jandarma yetişti. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızları tespit edip yakalayarak koyunları Uzan'a teslim etti. Kuzusuna sarılan Uzan, "Dolaştın, geldin mi annem? Siz helalsiniz" diyerek öptü. Onu görenler de gözyaşını tutamadı.

SIRTIM YERE GELMEZ



Kendisine şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzusu ile 7 koyunu getiren jandarma ekiplerine teşekkür eden Ayşe Uzan, "Ben bir oğlan kaybettim. Binlerce asker, binlerce polis annesi oldum. Askerlerimizden Allah razı olsun. Askerlerimiz olduktan sonra benim sırtım yere gelmez" dedi.

