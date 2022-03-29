Provalar eğlenceli geçiyor

TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinin ardından setlere ara vermeyen oyuncu Pelin Karahan, tiyatro oyunu için hazırlıklara başladı. Oyuncu, komedi tarzındaki oyunun provalarının çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Karahan, "Benim için bir ilk, tiyatro daha önce yoktu. Komedi de çok keyifli, çok gülüyorum, çok eğleniyoruz. İşini yaparken insanın eğlenmesi çok keyifliymiş" dedi.