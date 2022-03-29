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29 Mart 2022 Salı 15:13:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 15:13:00

Provalar eğlenceli geçiyor

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TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinin ardından setlere ara vermeyen oyuncu Pelin Karahan, tiyatro oyunu için hazırlıklara başladı.

TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinin ardından setlere ara vermeyen oyuncu Pelin Karahan, tiyatro oyunu için hazırlıklara başladı. Oyuncu, komedi tarzındaki oyunun provalarının çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Karahan, "Benim için bir ilk, tiyatro daha önce yoktu. Komedi de çok keyifli, çok gülüyorum, çok eğleniyoruz. İşini yaparken insanın eğlenmesi çok keyifliymiş" dedi.

Etiketler : Provalar eğlenceli geçiyor TRT Kıbrıs Zafere Doğru
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