Polisten uyandırma servisi

KENTİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA!



Erzurum'da polis ekipleri, gece meydana gelen otobüs kazalarını önlemek için 'uyandırma servisi' kurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, uluslararası yolcu taşımacılığının da yapıldığı güzergahta yer alan kentin giriş ve çıkışlarında araçları sık sık denetleniyor. Ekipler, özellikle sabaha doğru, 04.00-07.00 saatleri arasında yolcu otobüslerine yönelik "Uyandırma Servisi" adını verdikleri denetim yapıyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Araçlarından indirilen sürücülere yönelik bazı sorgu ve denetimler yapan ekipler, bir süre sohbet ettikleri sürücülerin uyku ve yorgunluk durumlarını gözlemliyor. Polis ekipleri, çok yorgun ve uykusuz olduğunu tespit ettikleri sürücülerin yedek şoförle değişim yapmasını istiyor. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, "İlimizde geçen yıl 2 otobüs kazası oldu ve 3 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Kazaları minimize etmeye çalışıyoruz" dedi. Denetimlerde araçların takograf ve bilgileri, donanımları, ses ve ışık sistemleri ile kar lastiği kullanıp kullanmadığı da denetleniyor. İstanbul'dan Erzurum'a yolcu taşıyan şoför Eser Kaya, "Bu denetimlerden memnunuz. Hava alıp kontrol maksadıyla araçlarımızdan iniyoruz ve yorgunluğumuz böylelikle gidiyor, bunlar her yönüyle bize faydalı faaliyetler" ifadelerini kullandı. Antalya'dan Iğdır'a yolcu taşıyan yolcu otobüsü şoförü Bahrettin Çalışoğlu polislerin denetiminden memnun olduğunu söyledi.

İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsü şoförü Murat Çelenk "Can taşıyoruz, bu konularda dikkatli olmamız lazım. Bizler de dikkat etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.