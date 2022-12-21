Polisten nefes kesen gösteri

Adana'da asayiş olaylarına müdahale için yüzlerce polis arasından özel olarak seçilen, 2'si kadın 37 personelin, zorlu parkur eğitimi nefes kesti. Kimi kullandığı motosikletin üzerinde şınav çekti, kimi hareket halindeki bir başka motosikletin direksiyonunu bırakıp, elindeki tabancayla hedefi 12'den vurdu.



Kadın polislerden biri aracı kullanırken, diğeri de ayağa kalkıp Türk bayrağı açtı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Suç ve suçlulara karşı, sokaktaki ekipleri ne kadar arttırırsak; o kadar etkili bir mücadele ortaya koyacağımızın bilincindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz" dedi.

SONER KAN