VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Die Welt: Türkiye önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor
Tırla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
Zelenskiy'nin uçağı ABD'ye iniş yaptı
Başkan Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Ukrayna' hamlesi!
Putin: Rusya Savunma Bakanlığı eleştirileri dikkate almalı
21 Aralık 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 17:00:00

Polisten nefes kesen gösteri

ABONE OL

Adana'da asayiş olaylarına müdahale için yüzlerce polis arasından özel olarak seçilen, 2'si kadın 37 personelin, zorlu parkur eğitimi nefes kesti.

Adana'da asayiş olaylarına müdahale için yüzlerce polis arasından özel olarak seçilen, 2'si kadın 37 personelin, zorlu parkur eğitimi nefes kesti. Kimi kullandığı motosikletin üzerinde şınav çekti, kimi hareket halindeki bir başka motosikletin direksiyonunu bırakıp, elindeki tabancayla hedefi 12'den vurdu.

Kadın polislerden biri aracı kullanırken, diğeri de ayağa kalkıp Türk bayrağı açtı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Suç ve suçlulara karşı, sokaktaki ekipleri ne kadar arttırırsak; o kadar etkili bir mücadele ortaya koyacağımızın bilincindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz" dedi.

SONER KAN

Etiketler : POLİSTEN NEFES KESEN GÖSTERİ Adana Kadın polisler
Sevgiliye dikkatli ol uyarısı

Sevgiliye dikkatli ol uyarısı
Bu poz aşırı sevgi içerir!

Bu poz aşırı sevgi içerir!
Kavgayı konuşmak istemedi

Kavgayı konuşmak istemedi
Katar'da izdihim

Katar'da izdihim
Şarkı hazırlığı

Şarkı hazırlığı
Yeni yılda Belarus'a uçuyor

Yeni yılda Belarus'a uçuyor
Sade ve güzel

Sade ve güzel
Siyah gece

Siyah gece
Pembeli Hande

Pembeli Hande

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX