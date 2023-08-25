Polisten ‘kan' seferberliği

Adana'da polis, yaz döneminde gönüllü kan bağışçısı sayısındaki düşüş ve stoklardaki azalma nedeniyle oldukça önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yaklaşık 9 bin personeliyle birlikte gönüllü kan bağışında bulundu. Ekibiyle birlikte kan bağışında bulunan İnci, "Yaşatmak, bir vatandaşlık ve insani görevimizdir. Bu da bizim asli görevlerimizden biri" dedi.



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