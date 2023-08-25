Polisten ‘kan' seferberliği
Adana'da polis, gönüllü kan bağışçısı sayısındaki düşüş ve stoklardaki azalma nedeniyle oldukça önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı
Adana'da polis, yaz döneminde gönüllü kan bağışçısı sayısındaki düşüş ve stoklardaki azalma nedeniyle oldukça önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yaklaşık 9 bin personeliyle birlikte gönüllü kan bağışında bulundu. Ekibiyle birlikte kan bağışında bulunan İnci, "Yaşatmak, bir vatandaşlık ve insani görevimizdir. Bu da bizim asli görevlerimizden biri" dedi.
SONER KAN