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25 Ağustos 2023 Cuma 14:49:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 14:49:00

Polisten ‘kan' seferberliği

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Adana'da polis, gönüllü kan bağışçısı sayısındaki düşüş ve stoklardaki azalma nedeniyle oldukça önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı

Adana'da polis, yaz döneminde gönüllü kan bağışçısı sayısındaki düşüş ve stoklardaki azalma nedeniyle oldukça önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yaklaşık 9 bin personeliyle birlikte gönüllü kan bağışında bulundu. Ekibiyle birlikte kan bağışında bulunan İnci, "Yaşatmak, bir vatandaşlık ve insani görevimizdir. Bu da bizim asli görevlerimizden biri" dedi.

SONER KAN

Etiketler : adana polis kan bağışı
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