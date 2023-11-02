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02 Kasım 2023 Perşembe 08:05:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 08:05:00

Polat çiftine dolandırıcılıktan kelepçe! 150 polisle gece baskını

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında ol-duğu 17 kişi gece yarısı gözaltına alındı. Kaçma ihtimaline karşı gizlilik içinde yürütülen operasyonda Polat Ailesi'nin evindeki 80 sayfa belgeye el konuldu.

Sosyal medyada lüks yaşantılarını her fırsatta gözler önüne seren Dilan ve Engin Polat çifti, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı; kelepçelendi. Geçen hafta çoğu kozmatikle ilgili 15 ayrı şirkete düzenlenen operasyonda ele geçirilen belge ve dijital materyaller incelendi.

AİLE BOYU GÖZALTINA ALINDILAR

Savcılık önceki gün saat 17.00 sıralarında mahkemeden gözaltı kararı aldırdı. Sızma olmaması için operasyonda görev alacak 150 polise gece saat 01.00'de 'Emniyette hazır olun' denildi. Saatler 01.30'u gösterdiğinde İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'daki 43 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Dilan Polat, kardeşi Sinem Sıla Doğu ile Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat ve ailenin mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün'ün de aralarında olduğu 30 şüpheliden 17'si yakalandı. Polat çiftinin evinde yapılan aramalarda 80 sayfa tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu dokümanlara el konuldu. Firari şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 hard disk ve 350 mermi, Ahmet Gün'ün evinde ise 120 bin lira, 36 hesap dökümü ve 1 laptop ele geçirildi. Soruşturma aşamasında daha önce de 13'ü Polat Ailesi'nden toplam 41 şüpheli ile 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulmuştu.

Dilan Polat'ın polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

Engin Polat'ın kelepçe takılmasını istemediği; ancak polisin bu talebi geri çevirdiği öğrenildi.

KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Polat çiftinin kaçma hazırlığında olduğu; bu nedenle acil gözaltı kararı alındığı öne sürüldü. İddiaya göre çiftin kayıtlı MERNİS adresleri güncellendi; ikametleri oturum olmayan boş adreslere taşındı. Bu gelişmenin 'kaçma hazırlığı' olarak değerlendirildiği düşünülüyor.

OPERASYON ÖNCESİ 'VEDALI' PAYLAŞIM

Dilan Polat'ın gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Polat'ın paylaşımda, çocuğuna sarılıp ağladığı fotoğrafa 'Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır' isimli şarkıyı eklediği görüldü.

MASAK: SAHTE FATURAYLA 200 MİLYON LİRALIK VURGUN

Her şey Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ön inceleme raporuyla başladı. İddiaya göre, Polat Ailesi'ne ve yakınların ait şirketler, vergi kaçakçılığı için sahte faturada kullanıldı. Önce şirketler arasında para transferi yapıldı; paralar en son Milda Gayrimenkul adlı firmada toplandı. Bu firma ise gayrimenkul ve araç alımlarıyla vergi sıfırlaması yaptı. MASAK raporuna göre tasfiye halindeki şirketlerden aile bireylerine 200 milyonluk sahte fatura kesildi.

Etiketler : dilan polat engin polat vurgun operasyon gözaltı
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