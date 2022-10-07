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07 Ekim 2022 Cuma 11:43:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 11:43:00

Platin, Ekim Ayında Da Zengin İçeriğiyle Yanı Başınızda

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Her ay ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan PLATİN, Ekim sayısıyla da tüm yeniliklerden haberdar olmanızı sağlıyor.

MAKİNE HAMLE'Sİ: İHRACATTA HEDEF 27 MİLYAR $

Yeni dönemde güvenlik ve yakınlık odaklı küresel tedarik zincirindeki değişim ihtiyacı, yeni kapasite yatırımlarını da beraberinde getiriyor. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik uyumu yeni makine yatırımlarını tetiklerken; verimlilik odaklı dijitalleşme ve otomasyona bağlı modernizasyon yatırımlarının da artacağı öngörülüyor.

Globalde öne çıkan trendler, ülkemizin sanayileşme hamlesinin yapı taşı olan makine endüstrisinin odağında yer alıyor. Türkiye'de bu yıl 27 milyar dolarlık makine ihracatına ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'de makine sektörünün lider ihracatçıları bu ay Platin'de.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKONOMİ VE İSTİHTAM ALANINDA GENÇLERE YOL HARİTASI

Aselsan, Limak Vakfı, Mercedes-Benz Türk, Tezmaksan gibi Türkiye'nin önde gelen firmaları öğrenciler için büyük fırsatlar sunuyor. Sürdürülebilir bir ekonomi ve istihdam için atılan bütün adımlar gençlere eşit katkı için büyük kıymet taşıyor. Bu kapsamda verilen burs, staj ve eğitimler gençlerin hayatını yeniden şekillendiriyor. Böylece ülke ekonomisine katma değer sağlayacak donanımlı, başarılı ve gelecek vaat eden bir nesil yetişiyor.

MÜSİAD GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI, TÜRKİYE'NİN İHRACAT HAMLELERİNİ PLATİN'E ANLATTI

60 bine yakın işletmeyi temsil eden, yurt içinde 84 irtibat noktası bulunan, yurt dışında ise 81 farklı ülkede faaliyet gösteren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yürüttükleri faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde uygulayacakları stratejileri Platin'e anlattı.

YEREL ÜRÜNLER VE KÜÇÜK İŞLETMELER, ALIŞVERİŞ SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YILDIZLARI

Tüketici dayanıklığı ve sadakati son iki yıldır küresel salgının gölgesinde test ediliyor. Beklentiler değişiyor. Teknoloji ilerlemeye devam ederken, perakendecilerin müşterilerle bağlantı kurması için yeni yollara, değerlere ve sürdürülebilirliğe daha fazla önem vermesi gerekiyor. Yerel ürünler ve küçük işletmeler, sektörün parlayan yıldızları oluyor. Yerel ürünlerle büyüme stratejileri bu ay Platin'de.

Türkiye'de makine sektörünün lider ihracatçıları, Makine sektöründe gençlere yol haritası, Yerel ürünlerle büyüme stratejileri ve çok daha fazlası bu ay Platin'de. Platin Ekim Sayısı, Platin Dergilik, E-Dergi ve Tüm Bayilerde...

Etiketler : Aselsan Limak Vakfı Mercedes-Benz Türk Tezmaksan platin
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