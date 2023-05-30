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30 Mayıs 2023 Salı 12:19:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 12:19:00

Peribacalarına ‘sanal tur'

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Kapadokya'nın müdavimleri Japonlar için 3 boyutlu sanal balon turu organize edildi. Japonya'da şube açan bir firma, Türkiye'ye gelemeyenlere sıcak hava balonu platformu ve 3D gözlük aracılığıyla peribacalarını kuşbakışı izleme imkanı sunuyor.

PAMUKKALE İÇİN DE HAZIR

Kapadokya Bölgesinde bir girişimci tarafından geliştirilen ve balonla uçamayan insanların yoğun ilgi gösterdiği Sanal Balon Turu Japonya'da çalışmaya başladı. Yıllardır bölgenin en gözde turistlerinden olup son yıllarda eskisi kadar gelmeyen Japon turistler Kapadokya hasretini sanal balon turu ile giderdiler. LikeReal markası ile patentli bir ürün olarak geliştirilen sanal balon turu Kapadokya, Pamukkale gibi bir çok yerde çalışıyor.

AVRUPA'DA DA YAPILACAK

Firmanın yetkilisi İmdat Donmaz , "Shizuoka kentinde yapılan bir etkinliğe katılan balonumuz beklediğimizin üstünde bir ilgi görerek bizi memnun etti. Bölgemizin tanıtımına çok önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu faaliyetimizi artırarak Japonya'nın her şehrinde yapmayı planlıyoruz. Beklentimiz bölgemizde Japon turistleri eskisi gibi tekrar görmek" diyerek bölge tanıtımına Avrupa şehirlerinde de devam edeceklerini belirtti.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM

Geniş katılımlı etkinliği düzenleyen Japon organizasyon firmasına teşekkür eden İmdat Donmaz "Bizden almaları gereken kira bedelini almayarak ülkemizdeki depremzedelere bağışta bulunmaları bizleri çok duygulandırdı" dedi.

Etiketler : kapadokya peribacaları sanal balon turu girişimci
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