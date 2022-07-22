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22 Temmuz 2022 Cuma 20:14:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 20:14:00

Pendik'te kamyon otomobilin üzerine düştü: 3 yaralı

Kaynak: DHA

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Pendik'te virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunu kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyer ve duvarı aşıp yan yolda seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul Pendik'te Metin F.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Bariyer ve duvarı aşan hafriyat kamyonu o sırada yan yolda seyir halinde olan Muhammet Çoşkun yönetimindeki aracın üstüne düşerek durdu.

Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü Metin F. ile yan koltukta bulunan kadın yolcu ve otomobil sürücüsü Muhammet Çoşkun yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza da yaralanan üç kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kaza ilgili inceleme başlattı.

''KAMYONUN LASTİĞİ PATLAMIŞ''

Kaza ilgili Asuman Yıldız ''Biz çalışıyorduk. Dışarıdan gürültü duyduk. Yukardan aşağı gelen hafriyat kamyonun lastiği patlamış. Patlayınca da yoldan geçen bir otomobilin üzerine düştü. Bir yaralı olduğunu biliyorum'' dedi.

Etiketler : İstanbul Pendik Pendik kamyon otomobili
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