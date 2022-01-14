Patatesleri mağarada saklıyorlar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akin köyündeki mağaralar soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Ekim ayı başında mağaraya getirilen 15 ton patates, mayıs ayı sonuna kadar depoda kalıyor. İç sıcaklığı yıl boyunca 8 derece olan mağaralarda muhafaza edilen patatesler birçok kente gönderiliyor.



25 yıldır faaliyet gösteren mağaralarda patatesin yanı sıra mantar ve peynir de muhafaza edilmesi için inceleme başlatıldı. Yeni açılacak mağaralarda ise muz, kivi, limon, elma ve cennet hurması saklanabilmesi için araştırma yapılıyor. Bölgeye 3 yeni mağara açılması için de çalışma başlatıldı.

Köylülerden Ali Günışık, "Köyümüzde 6 mağara depo var. Bunların her birinde yaklaşık 2,5 ton patates saklanıyor. Hava eksi derecelerde olsa bile mağaraların içi her zaman 8 derece. 3 tane de 3'er tonluk yeni depo açılıyor" dedi.