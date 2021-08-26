Paris'te hüsran Diyarbakır'da mutlu son

Fransız doktorlar 'Sizin çocuğunuz olmaz, boşuna uğraşmayın' dedi. Diyarbakır'a gelen çift, akupunktur ve bitkisel tedaviler sayesinde ikiz bebeklerinin müjdesini aldı.

TEDAVİDEN VAZGEÇİN DEDİLER



Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan, 7 yıllık evli Vedat (38) ve Ruken Yıldız (32) çiftçi, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek yöntemine başvurdu. Geçen süre içerisinde 8 kez tüp bebek denemesi yapan çift, sonuç alamadı. Paris'teki hekimler çifte, çocuk sahibi olamayacakları ve tedaviden vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Yıldız çifti bu kez sosyal medya üzerinden Diyarbakır'da özel bir hastaneye ulaştı.

5 HAFTALIK GEBELİK SÜRPRİZİ



Yıldız çiftine tüp bebek işleminden önce fitoterapi yani bitkisel terapiler uygulandı. Bu sayede rahim duvarı güçlendirilip, yumurtaların kalitesi artırıldıktan sonra tüp bebek denemesi yapıldı. Ruken Yıldız önceki gün gittiği kontrolde 5 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Fransa'da ümitlerini kıran doktorlardan sonra yaşadıklarını mucize olarak tanımlayan çift 'Ne varsa Türk doktorlarında var" dedi.

Vedat Yıldız, Fransa'nın en ünlü hastanelerine gittiklerini ve sayısız denemeler yaptıklarını belirterek, "Paris'te defalarca kez, hastanede yattı. 4-5 yıl tedavilerden geçtik. Sonra eşimle konuştuk, Türkiye'de yapalım diye, iyi ki gelmişiz ülkemize" dedi.