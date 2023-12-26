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Palandöken'in "gece filosu" işbaşında
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26 Aralık 2023 Salı 06:53:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 06:53:00

Palandöken'in "gece filosu" işbaşında

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Palandöken'in "gece filosu", misafirlerin güvenli ve keyifli kayak yapmaları amacıyla her gece sabaha kadar kusursuz pist örtüsü oluşturmak için çalışma yapıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'in "gece filosu", misafirlerin güvenli ve keyifli kayak yapmaları amacıyla her gece sabaha kadar kusursuz pist örtüsü oluşturmak için çalışma yapıyor. Ekipler, 87 kilometrelik pist ağında dondurucu soğukta çalışma yapıyor. Dağdaki 40 metre genişliğindeki pistler, her gün sabaha hazır hale gelmesi için birçok işlemden geçiriliyor.

Etiketler : palandöken kış turizmi kayak gece filosu
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