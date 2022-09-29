Palandöken'e daldılar

Kış turizminin gözde yerlerinden Palandöken, kayak, snowboard, buz duvarı, zipline hattı, trekking, dağ bisikleti, kar raftingi ve yamaç paraşütünün ardından bu kez de dalış etkinliğine ev sahipliği yaptı. Uzun yıllar Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi'nde görev yapıp daha sonra ayrılan 3 arkadaş, Palandöken'de 2 bin 600 rakımda 8 metre derinliğindeki gölete yüksek irtifa dalışı yaptı.



Jandarma Genel Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi'nden emekli Kadir Erekinci, 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 600 rakımında Erzurum Valiliği'ne ait 'Ve Hotel' önündeki 8 metre derinliğine sahip doğal gölete dalış yaptı.

Erekinci'ye, bir dönem aynı timde görev yaptığı, şimdilerde Amasya'nın Merzifon ilçesinde zabıta memuru olan Deniz Yıldız ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olan Uğur Aras da eşlik etti. Kışın ailesi ile kayak yapmak için geldiği Palandöken'de yüzeyi buz tutan gölette dalış yapmaya karar verdiğini belirten Kadir Erekinci hem hayalini hem de bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye Sualtı Federasyonu bünyesinde iki yıldız eğitmen olan Kadir Erekinci, "Bu göl buz tuttuğunda yapılacak olan dalışlar büyük ilgi görecektir" dedi.