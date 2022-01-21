Palandöken'de buzlu yarış

Erzurum Palandöken'de bulunan Türkiye'nin ilk yapay buz parkında Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası düzenlendi. Onlarca sporcunun 150 metre en ve 27 metre yüksekliğe sahip parkta nefes kesen tırmanışı soğuk havaya rağmen büyük ilgi gördü.



Ünlü Dağcı Tunç Fındık'ın da katıldığı şampiyona nefes kesen anlara sahne oldu. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan buz duvarında düzenlenen şampiyonaya, 57 sporcuya ev sahipliği yaparken "hız" ve "lider" kategorilerinde düzenlenen ve bugün sona erecek şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takıma alınacak. Eksi 10 dereceye aldırış etmeyen sporcular, buz duvarında kıyasıya mücadele verdi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kayak merkezindeki güney pistinin alt noktasında bu yıl yeniden yapılan buz parkı, Türkiye Şampiyonası haricinde adrenalin tutkunlarını da ağırlıyor.

3 yıl önce yapılan buz park, bu yıl yine tırmanış ve adrenalin severlerle renkli görüntülere sahne oluyor. Ejder3200 yönetiminde olan buz parkta, Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim ve yarışmaları sezon boyunca devam edecek.

Yarışmaya katılan Baran Göksüzoğlu, yapay buz duvarına tırmanmanın kendilerinin gelişimi için iyi olduğunu ifade ederek, "Ben daha önceden de buraya gelmiştim. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun katkılarıyla buraya geldik. Bura çok güzel. Bizlere antrenman oluyor, gerçek bir dağa tırmanmadan ön bir çalışma oluyor. Yüksek irtifa dağlarına tırmanmadan önce buraya tırmanmak çok iyi oluyor" dedi.