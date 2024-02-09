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09 Şubat 2024 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 09:45:00

Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi

Kaynak: TRT Haber

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Antalya'da, çocuğunu kaydettirdiği özel okuldan istenen fahiş kitap ücretine itiraz etti. Aynı kitapları dışarıdan daha ucuza almaya kalkan aile, okul yönetimiyle anlaşmazlık yaşadı. Mahkemenin haklı bulduğu aile, fazla ödediği ücreti almaya hak kazandı.

Antalya'da bir veli, çocuğunun özel okulunda istenen kitap ücretini yüksek buldu ve bunun üzerine okul tarafından verilen kitapları piyasada daha uygun fiyata bulabileceğini fark etti.

Aile, kitapları dışarıdan temin etmek istediğini belirttiğinde ise okul yönetimi bunu kabul etmedi.

Buna rağmen okulun istediği ücreti ödeyen ailenin itirazı sonucunda konu tüketici hakem heyetine taşındı. Hakem heyeti aileyi haklı buldu ancak okul yönetimi bu karara karşı çıkarak mahkemeye başvurdu.

Dava sürecinde yapılan incelemeler sonucunda mahkeme, tüketici hakem heyetinin kararının hukuka uygun olduğunu belirledi. Bu kararın ardından okul yönetimi fazla ödemeleri iade edecek.

Acukat Mustafa Alper Oral, bu kararın Antalya açısından emsal olabilecek bir karar olduğunu belirterek, "Çünkü mahkemece kesin karar verildi. İstinaf incelemesine miktar açısından girmeyecek" dedi.

Etiketler : antalya özel okul mahkeme
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