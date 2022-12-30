Özel gereksinimli öğrencilerini sınıfta tıraş ediyor

Hisarcık ilçesinde Atatürk İlkokul özel eğitim sınıfı öğretmeni Nihat Koçer, özel gereksinimli öğrencilerinin ailesiyle saç kestirmek için gittikleri kuaförde uzun süre kalamadıklarını ve bu konuda velilerin de büyük sıkıntı yaşadığını öğrendi. Pandemi döneminde evde tıraş olabilmek için aldığı tıraş makinesini, internet üzerinden kullanmayı öğrenen Koçer, öğrencilerini sınıfta tıraş etmeye başladı. Özel gereksinimli öğrencilerinin dikkat sürelerinin berber koltuğunda uzun süre oturmaya elverişli olmadığını ifade eden Koçer, "Pandemi döneminde berberler kapalı olduğu için bir tıraş makinesi aldım. Kendimi tıraş etmek için videolar izleyip kendimi geliştirdim. Pandemi bittikten sonra öğrenciler okula gelmeye başladığı zaman öğrencilerimi tıraş etmeye başladım. Çünkü öğrencilerimizden biri ağır düzeyde zihin engelli, yine diğer iki öğrencimizin dikkat süresi berber koltuğunda uzun süre oturmaya elverişli değil. Bu yüzden kendi üzerimde öğrendiğim, amatör şekilde yaptığım berberliği öğrencilerimin de ihtiyacını gidermek amacıyla belli aylarda düzenli olarak onların tıraşlarını yapıyorum" dedi.



'ÇOCUKLARIMIZ ÇOK KEYİF ALIYOR'

Öğrencilerini tıraş sırasında bilgisayar oyunu ve çizgi filmlerle de oyaladığını ve sıkılmadan tıraş olmalarını sağladıklarını anlatan Koçer, "Biz öğrencilerimizi onların özelliklerine göre ayarladığımız sınıfta bilgisayar olsun, çizgi filmler olsun, mola vererek, oyun oynayarak tıraş etmek, tıraş işlemlerini tamamlamak şeklinde bir proje tasarladık. Çocuklarımız çok keyif alıyor, bazen sıkılabiliyorlar, o koltukta otururken biz bile çok sıkılıyoruz. Bu çocuklarında sıkılması normal" diye konuştu.

'UYGULAMASI FEDAKARLIK VE ÖZVERİ İŞİDİR'

Atatürk İlkokulu Müdürü Pelin Solak da öğrenci velilerinin uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi. Öğretmen Koçer'in fedakar ve özverili davrandığını belirten Solak, "Özel eğitim sınıfı öğrencilerimizin velileri çocuklarının berbere gitmekte sıkıntı yaşadıklarını, çocukların o ortamdan kaçmak istediğini, tıraş olmak istemediklerini dile getirdi. Öğretmenimiz Nihat Koçer, düzenli bir şekilde çocukları bildikleri ve tanıdıkları sınıf ortamında tıraş etme işini kendisinin yapabileceğini söyledi. Nihat öğretmenimizin yürütmüş uygulama fedakarlık ve özveri işidir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz Nihat öğretmenimiz sayesinde daha rahat ve güvenli bir ortamda tıraş oluyorlar. Bundan öğrencilerimiz ve aileleri memnun, mutlu, biz okul idaresi olarak herkesten daha çok mutluyuz" dedi.

Öğretmen Nihat Koçer'in özel gereksinimli öğrencilerini saç tıraşı yaptığı uygulamanın ilçede de memnuniyetle karşılandığını anlatan Solak, başka okullardan da özel öğrencilerin tıraş olmak için gelmeye başladığını sözlerine ekledi.