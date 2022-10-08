Özel çocukların ailelerine terapi

Bursa'da Serebral Palsi (SP) hastası çocuklar ile aileleri, ROMATEM Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde düzenlenen 'Mandala Terapisi'nde bir araya geldi. Sabır gerektiren tedavi sürecine destek olmak için etkinlik düzenleyen hastane yetkilileri, katılan ailelere resim çizdirip, boyama yaptırarak, kaygı ve stresi yenmelerine yardımcı oldu.