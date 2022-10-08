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08 Ekim 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 17:30:00

Özel çocukların ailelerine terapi

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Bursa'da Serebral Palsi (SP) hastası çocuklar ile aileleri, ROMATEM Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde düzenlenen 'Mandala Terapisi'nde bir araya geldi.

Bursa'da Serebral Palsi (SP) hastası çocuklar ile aileleri, ROMATEM Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde düzenlenen 'Mandala Terapisi'nde bir araya geldi. Sabır gerektiren tedavi sürecine destek olmak için etkinlik düzenleyen hastane yetkilileri, katılan ailelere resim çizdirip, boyama yaptırarak, kaygı ve stresi yenmelerine yardımcı oldu.

Etiketler : Özel çocukların ailelerine terapi Bursa Serebral Palsi ROMATEM Fizik Tedavi
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