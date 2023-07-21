Oyuncak araba tutkusu koleksiyoner yaptı

Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki Emre Balcı, Türkiye ve farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 4 bin oyuncak arabadan oluşan koleksiyonunu, evinin odasında özenle saklıyor. Oyuncak araba almak için il il dolaştığını belirten Balcı, "Bir gün Rize'ye sadece oyuncak araba almaya gitmiştim. Gitmişken Karadeniz turu yaptım ve varış noktasına varana kadar 25-30 tane araba aldığımı fark ettim." dedi.