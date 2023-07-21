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21 Temmuz 2023 Cuma 14:28:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 14:28:00

Oyuncak araba tutkusu koleksiyoner yaptı

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35 yaşındaki Emre Balcı, Türkiye ve farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 4 bin oyuncak arabadan oluşan koleksiyonunu, evinin odasında özenle saklıyor.

Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki Emre Balcı, Türkiye ve farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 4 bin oyuncak arabadan oluşan koleksiyonunu, evinin odasında özenle saklıyor. Oyuncak araba almak için il il dolaştığını belirten Balcı, "Bir gün Rize'ye sadece oyuncak araba almaya gitmiştim. Gitmişken Karadeniz turu yaptım ve varış noktasına varana kadar 25-30 tane araba aldığımı fark ettim." dedi.

Etiketler : oyuncak araba koleksiyon koleksiyoner
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