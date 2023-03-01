Otobüs kütüphaneler çocukların hizmetinde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezici Uygulamalı Çocuk Kütüphaneleri, depremlerden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde çocuklara hizmet veriyor. Çocuklara etkileşimli okuma, masal saati, el sanatları atölyeleri ve drama gibi etkinlikler düzenleniyor.