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19 Mayıs 2023 Cuma 00:32:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 00:32:00

Osmaniye'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mehmetli Beldesi Mustafacalar mevkisindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadirli Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : Osmaniye Rüzgar Sumbas ilçesi
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