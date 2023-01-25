Organlarıyla 5 hastaya can olacak

Çanakkale'de 6 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu beyin kanaması teşhisiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cihan Poyraz'ın (51) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Poyraz'ın bir böbreği ve iki korneası Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, bir böbreği ve karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesinde bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Bu sayede 5 hastanın umutsuz bekleyişi son bulacak.

