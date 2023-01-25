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25 Ocak 2023 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 17:00:00

Organlarıyla 5 hastaya can olacak

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Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Cihan Poyraz'ın organları 5 hastaya can olacak.

Çanakkale'de 6 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu beyin kanaması teşhisiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cihan Poyraz'ın (51) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Poyraz'ın bir böbreği ve iki korneası Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, bir böbreği ve karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesinde bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Bu sayede 5 hastanın umutsuz bekleyişi son bulacak.

Etiketler : çanakkale trafik kazası organ bağışı
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