Organları dışarıda doğan Kosovalı bebek, İzmir'de iyileşti

Kosovalı Fisnik ve Fatbardha Qafleshi çiftinin 17 ay önce bir kız çocukları dünyaya geldi. Forta ismi verilen bebek; karaciğer, mide, dalak ve ince bağırsağı dışarıda olduğu için yoğun bakıma alındı. Bir süre ülkesinde tedavi gören bebek, doktorların tavsiyesi ve gerekli bağlantıların kurulması üzerine İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkan Ergün tarafından muayene edilen bebek için ameliyat kararı verildi. Yaklaşık 1 ay içerisinde 3 ayrı ameliyattan geçirilen bebek, normal yaşamına döndü.

Ameliyatları gerçekleştiren Prof. Dr. Ergün, organları dışarıda doğan bebeklere az rastlandığını, bebek kendilerine getirildiğinde hayati riskinin devam ettiğini vurguladı.

Bütün organları tek bir ameliyatla karın içerisine yerleştirmenin mümkün olmadığını dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Üç müteakip ameliyat yapmak zorunda kaldık. Karında boşluğu yaratmak zaman alıyor. Bu organları tek seferde koymaya kalkarsanız oluşacak basınçtan dolayı yaşam kaybına kadar gidebilen problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden de aşamalı ameliyatlar gerektiriyorlar. Önce bir yama koyarak karnının bir miktar genişletmesini sağladık. Sonra yamayı giderek küçülttük. Yamayı çıkartarak karnı kapattık. Organları karın içine yerleştirdik. Artık burada son günleri önümüzdeki günlerde kendilerini memleketlerine uğrayacağız."

Prof. Dr. Ergün, zor ve riskli bir ameliyata imza attıklarını, ekip arkadaşlarıyla bir aydır Forta bebeği takip ettiklerini anlattı.

Baba Fisnik Qafleshi ise bebeklerinin İzmir'de sağlığına kavuştuğunu belirterek, Türkiye'ye ve Türk hekimlerine teşekkür etti.

Kosova'da bu tür ameliyatların yapılamadığını vurgulayan baba Qafleshi, "Bizim için bir mucizeydi. Kızımız artık bize gülüyor. Yüzümüz gülerek ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Anne Fatbardha Qafleshi de kızını kaybetme korkusu yaşadığını ama Türk doktorlar sayesinde bebeklerinin hayatta olduğunu dile getirdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Forta bebeğin yeniden sağlığına kavuşması için tüm doktorlar ve hastane çalışanlarının seferber olduğunu aktardı.

Dünyanın birçok ülkesinden kendilerine gelen hastaları tedavi ettiklerini kaydeden Budak, "Tedavi ve tıbbı cihaz açısından iyi durumdayız. Uzman doktor kadromuz yaptığı ameliyatlar ve bilimsel çalışmalarla dikkat çekiyor. Özveriyle çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.