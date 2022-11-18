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18 Kasım 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 15:00:00

Onları ‘Türkçe' birleştirdi

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Antalya'da ikamet izni alan Rus sayısı 50 bine, Ukraynalı ise 20 bine ulaştı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında her iki ülkeden gelenlerin yoğunluğunun arttığı Antalya'da ikamet izni alan Rus sayısı 50 bine, Ukraynalı ise 20 bine ulaştı. Aynı mahallelerde veya sitelerde ülkelerinin savaşmasına rağmen bir arada yaşayan Rus ve Ukraynalılar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezlerinin açtığı kurslarda da aynı sınıfları, sıraları paylaşıyor. Çocukları da aynı okullarda, sınıflarda eğitim gören Rus ve Ukraynalılar, hem Türk kültürünü yakından tanıyor hem de ülkelerinin eğitim müfredatından geri kalmıyor.

Etiketler : türkçe eğitim rus ukraynalı
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