Ömürleri bir gün değil, birkaç ay

Ömürleri bir gün değil, birkaç ay

Mersin Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, kelebeklerin ömürlerinin halk arasında yer alan algının aksine bir gün değil, birkaç ay olduğunu söyledi. Hüseyinoğlu, kelebeklerin ömrünün normal şartlarda ortalama 2 hafta ile 5 hafta arasında değiştiğini ifade etti.

