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21 Haziran 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 16:30:00

Ömürleri bir gün değil, birkaç ay

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Mersin Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, kelebeklerin ömürlerinin halk arasında yer alan algının aksine bir gün değil, birkaç ay olduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, kelebeklerin ömürlerinin halk arasında yer alan algının aksine bir gün değil, birkaç ay olduğunu söyledi. Hüseyinoğlu, kelebeklerin ömrünün normal şartlarda ortalama 2 hafta ile 5 hafta arasında değiştiğini ifade etti.

Etiketler : Mersin Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu kelebekler
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