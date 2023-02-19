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19 Şubat 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 09:30:00

Öldüğü sandığı evladına kavuştu

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Çöken binadan 16 saat sonra 5 çocuğuyla sağ çıkan Ammar Şeleti'nin enkazda kalan kızı Vefa da 136 saat sonra kurtarıldı. Ailesine kavuşan çocuğun 6 gün su içinde kaldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki 7.7'lik deprem sırasında Suriyeli Şeleti Ailesi'nin evi de çöktü. O gece kız kardeşinde kalan anne, evine geldiğinde enkaz buldu. Depremden 16 saat sonra zemin katta bulunan baba Ammar ile 5 çocuğu yıkıntıların arasında sağ çıkarıldı; Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Baba, hastaneye getirilenler arasında kızı Vefa'nın (9) olmadığını öğrenince perişan oldu. Taburcu edilen aile, depremin 6'ncı gününde enkazın başına döndü. Ailenin yardım istediği 30 kişilik gönüllü ekip, 2.5 saat süren çalışma sonunda Vefa'nın yaşadığı saptadı. Ancak su boruları patladığı için enkazın alt kısmının suyla dolduğu anlaşıldı.

6 GÜN SUYUN İÇİNDEYDİ

İş makinesiyle enkazda tünel açıldı, sulu bölüme girildi. Battaniyenin üstündeki kiriş kaldırılınca Vefa'nın eli görüldü. 136 saat sonra sağ kurtarılan küçük kız, 3 günlük tedavinin ardından ailesine kavuştu. Baba Ammar Şeleti, mucize kurtuluşu şöyle anlattı: "Salonda uyuyakalmış. 6 gün suyun içindeymiş. Kalkıyormuş 'Baba, anne' diyormuş, bakıyormuş kimse yok tekrar uykuya dalıyormuş. Cenazesini beklerken kızımı sağ bulduk."

ENKAZ ALTINDA VE SU İÇİNDE 6 GÜN!

Enkazdan çıkarılan küçük Vefa'nın 6 gün su içinde kaldığı için cilt renginin bile değiştiği görüldü. Kurtarma ekibindeki Şener Avcı, 5 katlı binanın zeminindeki çocuktan umutlarını kestiklerini ancak kepçe operatörünün yine de riske girdiğini belirterek şöyle konuştu: "Operatöre cenaze için kendini tehlikeye atıyorsun dedik, 'Benim de kızım var, cenazesi de olsa çıkaracağım' yanıtını verdi. 'Kız yaşıyor' diye bağırdığında şoke olduk."

Etiketler : kahramanmaraş deprem enkaz suriyeli

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