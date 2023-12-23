Okumanın yaşı yok

"Okumaz Yazma Seferberliği" Bingöl'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor. Bu çerçevede çeşitli kurslar açan kurum, özellikle köylerde okuma yazma öğrenmek isteyen kadınlara sürekli olarak bu kursları açıyor. Bingöl'ün köylerinde de yaşayan ve zamanında okula gitme imkanı bulmayan kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kurslarında eğitim görüyor.