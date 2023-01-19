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19 Ocak 2023 Perşembe 17:35:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 17:35:00

Okullarda kök hücre bağışı

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Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Kan Kardeşliği Merkezi (Kan-Ka-M) projesi ile 200 okulda kanser hastası çocuklar için kök hücre bağışı yapıldı.

Kızılay çalışanları tarafından okullarda oluşturulan odalarda veliler, öğretmenler ve öğrencilerden kök hücre bağışı alınmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, kök hücre bağışıyla kanser hastası çocukların hayatını kurtarmayı amaçladıklarını söyledi.

Kanser hastaları için kök hücre naklinin önemli bir aşama olduğunu anlatan Teltik, nakil sonucunda hastaların yüzde 80'inin hayata dönebildiğini belirtti.

Kök hücre bağışının yaygın olmadığına değinen Teltik, bu konuda yürüttükleri projeyle farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrencilerin de kök hücre bağışına katıldığını, genç yaşta alınan kök hücrelerin daha etkili olduğunun bilindiğini aktaran Teltik, şunları kaydetti:

"Diyelim ki 18 yaşında bu kök hücre nakli bağışı yapıldı, 20-30 yıl bu çocuğumuza rabbim ne kadar ömür verdiyse 30 yıl bankada veriler kalıyor. Yani 30 yıl boyunca herhangi birinin kök hücresi tutup eşleştiği zaman bir hastamıza şifa olabiliyor. O yüzden gençlerimizin bu dönemde özellikle 18, 19, 20 yaşında insanların kök hücre bağışı yapmasını öneriyoruz. Hedef kitlemiz onlar. Biz de onlara örnek olmak için kendimiz de bağışta bulunduk."

Projeyle gençlerin, velilerin, öğretmenlerin hastalara şifa olacağını aktaran Teltik, "Biz bu kampanyayı okullarımızda yapıyoruz ama bütün Kızılay noktalarında da kök hücre bağışı yapılabiliyor. Vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum, kök hücrenizin kimle eşleşeceği belli olmaz, bir insana can olmak çok önemli. Herkesi kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.

Etiketler : kayseri okul kök hücre bağış
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