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07 Mart 2024 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 07:30:00

Okulda ev sıcaklığı

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Bitlis'te her sabah 31 kilometre uzaklıktaki köy okuluna giden 26 yaşındaki öğretmen okulu ev ortamına çevirdi. Okulun yerlerine halı serip, sobasını her sabah özenle yakan örnek eğitimci, 4 öğrencisine ev ortamında eğitim veriyor.

İL MERKEZİNDENGİDİP GELİYOR

Bitlis merkeze bağlı Kömüryakan Köyü Aşağımahalle İlkokulu'nda görevli 26 yaşındaki Melike Abalı, soba yakarak ısıttığı derslikte 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl eylül ayında müdür yetkili olarak köye atanan Muğlalı sınıf öğretmeni Abalı, ev ortamına dönüştürdüğü sınıfta 4 öğrencisinin iyi eğitim alması için çaba sarf ediyor.

Her gün il merkezinden servisle 31 kilometre uzaklıktaki köy okuluna giden Abalı, öğrencileri okula gelmeden sobayı yakarak sınıfı ısıtıyor.

MELİKE ADINDA KEDİLERİ DE VAR

Zeminine halı serdiği, duvarlarını resim ve etkinliklerle süslediği sınıfta yaşları 6 ile 9 arasında değişen öğrencilerini karşılayan Abalı, hem okulun işlerini yapıyor hem de abla şefkati gösterdiği öğrencilerinin eğitimiyle yakından ilgileniyor. Abalı, ders saatleri dışında çocuklarla zeka oyunları oynuyor, etkinlikler düzenleyerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Okulun maskotu olan ve "Melike" adını verdikleri kedinin de bakımını yapan Abalı, öğrencilerine hayvan sevgisini de aşılıyor.

Etiketler : bitlis köy okulu eğitimci öğrenci
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