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18 Aralık 2023 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 08:45:00

Okulda dehşet saçtı! Hamile öğretmene veli şiddeti

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Çocuğunu sınıfa kadar götürmek isteyen veli, buna izin verilmeyince okulda dehşet saçtı. Küçük öğrencilerin olduğu sınıfı basıp 2.5 aylık hamile öğretmeni darp eden eşkıya, güvenlik görevlisinin de burnunu kırdı.

İstanbul Başakşehir'deki Hacı Osman Gül İlkokulu'nda veli dehşeti yaşandı. İddiaya göre bir öğrencinin babası öfkeli şekilde okul bahçesine girdi; güvenlik görevlisini tartakladı. Etrafa küfürler savuran veli, güvenlik görevlisinin engellemelerine rağmen okulun içine daldı; çocuğunun öğrenim gördüğü sınıfı bastı.

Bahçede güvenlik görevlisiyle tartışan veli, koşarak içeri girdi.

Saldırganın sınıfa girdiği anlar okulun koridorundaki kameraya yansıdı.

Darp edilen hamile öğretmen gözyaşlarına boğuldu.

EŞKIYALIĞA SORUŞTURMA

Zorba, 2.5 aylık hamile öğretmen Esin Koca'nın üzerine yürüdü; darp etti. Olaya tanık olan küçük öğrenciler büyük korku yaşadı. Diğer öğretmenlerin de yardımıyla saldırgan dışarı çıkarıldı. Müdahale sonrasında güvenlik görevlisi Rıfkı Çetin'in burnu kırıldı. Hamile öğretmen de baygınlık geçirdi. Saldırının nedeni ise velinin çocuğunu sınıfın içine kadar götürmek istemesi; ancak buna yönetmelik gereği izin verilmemesi olduğu öğrenildi. Şikâyet üzerine saldırgan hakkında soruşturma açıldı.

Etiketler : öğretmen hamile darp şiddet veli başakşehir
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