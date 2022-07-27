Oktar suç örgütünün villası satışta!

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27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:08:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:17:00

Oktar suç örgütünün villası 3 milyon dolara satışta

Kaynak: AA

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Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın, tutuklanmadan önce TV stüdyosu olarak kullandığı villa 3 milyon dolara satışa çıktı. Dava dosyasına göre, Oktar ve örgüt üyeleri suçların çoğunluğunu boğaza nazır bu villada işlemişti.

Adnan Oktar suç örgütünün televizyon stüdyosu olarak bilinen lüks villa satışa çıktı.

Operasyon öncesi örgütün kiracı olarak kullandığı villa için 3 milyon dolar isteniyor.

Çengelköy'deki villa polis operasyonu sırasında görüntülenmişti.

Dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplıydı. Özel güvenlik kulübeleri ve x-ray cihazlarıyla donatılmıştı.

24 saat boyunca örgütün silahlı üyeleri tarafından korunan eve yapılan baskında binlerce mermi, silah, tüfek, çelik yelek ve telsizler ele geçirilmişti.

VİLLADA TV STÜDYOLARI BULUNUYORDU

Villada, örgüt elebaşı Adnan Oktar'a ait A9 Televizyonunun stüdyoları bulunuyordu.

Savcılık soruşturmasına göre örgüt üyeleri yargılandıkları cinsel suçları burada işlemişti.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün İstanbul Çengelköy'de bulunan 'Dragos' adı verilen sözde ana karargahı da geçtiğimiz yıllarda 190 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan Adnan Oktar'a 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Ancak istinaf mahkemesi 15 Mart 2022'de bu kararı kısmen bozmuştu.

Yargılamanın eylül ayında yeniden başlaması bekleniyor.

Etiketler : Adnan Oktar Çengelköy villa
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