Okeyde kavga barışla bitti

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Celal Çoban ile 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi okey oynarken tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi birbirlerini darp ıstakayla dövdü, sosyal medyada yayılan kavga görüntüleri gündem oldu. Dedeleri barıştırmak için girişimde bulunan hatırlı kişiler ve AK Parti belediye başkan aday adayı Barış Saylak ilçeye geldi.

İKİSİ DE ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

AK Parti Belediye başkan adayı Barış Saylak, Nuri amcayı ve Celal amcayı kavga ettikleri kıraathanede buluşturdu. İki dede gözyaşları içerisinde barıştı ardından çay içti. İkili daha sonra karakola giderek şikayetlerini geri çekti. Nuri Tüfekçi çok üzüldüğünü belirterek, "Barış Bey'in hatırı için barıştım" dedi. Celal Çoban da özür dileyerek, "Kabahat bende, mahcubum" dedi.