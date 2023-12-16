VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı
BUDO'da 12 sefer iptal edildi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
AR-GE ve tasarım faaliyetlerine verilen desteklerde düzenlemeye gidildi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
16 Aralık 2023 Cumartesi 07:45:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 07:45:00

Okeyde kavga barışla bitti

ABONE OL

Okey masasında çıkan kavgada birbirine ıstakayla saldıran dedeler barıştırıldı. Aynı kıraathanede aynı okey masasında buluşan dedeler, önce karşılıklı çay içip ardından karakola giderek şikayetlerinden vazgeçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Celal Çoban ile 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi okey oynarken tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi birbirlerini darp ıstakayla dövdü, sosyal medyada yayılan kavga görüntüleri gündem oldu. Dedeleri barıştırmak için girişimde bulunan hatırlı kişiler ve AK Parti belediye başkan aday adayı Barış Saylak ilçeye geldi.

İKİSİ DE ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

AK Parti Belediye başkan adayı Barış Saylak, Nuri amcayı ve Celal amcayı kavga ettikleri kıraathanede buluşturdu. İki dede gözyaşları içerisinde barıştı ardından çay içti. İkili daha sonra karakola giderek şikayetlerini geri çekti. Nuri Tüfekçi çok üzüldüğünü belirterek, "Barış Bey'in hatırı için barıştım" dedi. Celal Çoban da özür dileyerek, "Kabahat bende, mahcubum" dedi.

Etiketler : muğla okey tartışma ıstaka barış
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX