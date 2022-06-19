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19 Haziran 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 16:30:00

Öğretmenden organik tarım

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Samsun Şehit Tayfun Pekel Anadolu Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan evli ve bir çocuk babası Emrah Aksu, doğal yaşam sürmek amacıyla 5 yıl önce kırsal Düvecik Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine taşındı.

Samsun Şehit Tayfun Pekel Anadolu Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan evli ve bir çocuk babası Emrah Aksu, doğal yaşam sürmek amacıyla 5 yıl önce kırsal Düvecik Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine taşındı. Yaklaşık 4 dönüm arazide sebze ve meyve üretmeye başlayan Aksu, kendisi gibi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni eşi Tuba ve 4 yaşındaki oğlu Güven ile doğayla iç içe yaşıyor. Bir Adım Doğal Yaşam Derneği'ni kuran Aksu, öğrencilerine de her fırsatta doğa bilincini aşılıyor.

Emrah Aksu, çocukluğunun Bafra'da çiftçi olan babasının yanında geçtiğini ancak öğretmenliğe başladıktan sonra tarımdan uzak kaldığını söyledi.

Eşinin hamilelik sürecinde doğal yaşam ile ilgili araştırma yapmaya başladığını belirten Aksu, "Doğal yaşama karşı merakımız arttı. Marketlerden paketli gıdalar almamaya başladık. Aldığımız her ürünün içeriğine bakarak katkı maddeleri konusunda da bilinçlendik." dedi.

Şehirde doğal yaşamın zor olacağını düşünerek köyde yaşamaya karar verdiklerini dile getiren Aksu, şöyle devam etti:

"Bizim gibi düşünen insanları da teşvik etmek ve köylerin boş kalmaması gerektiğini düşündük. Önce atalık saf tohumları bulmamız gerekiyordu. Oradan işe başladık. Zamanla bu iş bir aşka, davaya dönüştü. Sonra bu bilinci insanlara anlatmamız gerektiğini düşündük. 'Bir Adım Doğal Yaşam Derneği'ni kurduk. Çok kısa sürede çok geniş kitleye hitap etmeye başladık."

Aksu, köyde yaşamaya başladıktan sonra ihtiyaç duydukları sebze ve meyveyi kendisinin ürettiğini, ayrıca 127 çeşit ata tohumunu çoğaltarak isteyenlere ücretsiz verdiğini söyledi.

Etiketler : Öğretmenden organik tarım Emrah Aksu samsun
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