Öğrencilerden Mehmetçik'e mektup var

Elazığ Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özel büroda görevli matematik öğretmeni Aybala Kaya öncülüğünde; Atatürk, Fevzi Çakmak ve Baraj İlkokulu ve anasınıfı öğrencileri Mehmetçik için sevgi dolu mektuplar yazdı, resimler yaptı.



Minik yüreklerin, Mehmetçik'e duyduğu sevgiyi ve minneti ifade ettiği mektuplar ve resimler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının destekleri ile sınırda ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerine gönderildi.