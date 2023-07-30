Öğrenciler hem Kur'an öğreniyor hem spor yapıyor
Zonguldak'ta düzenlenen kursa katılan öğrencilere" Okul öncesi din öğretimi projesi" doğrultusunda camide 20 çocuğa, oyunlarla Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.
Zonguldak'ın Alaplı Gençlik Merkezi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen kursa katılan öğrencilere" Okul öncesi din öğretimi projesi" doğrultusunda camide 7-16 yaş grubunda 20 çocuğa, oyunlarla Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.
Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında, gönüllü eğitmenler eşliğinde sportif ve sanatsal etkinliklere katılan öğrenciler, gönüllerince eğleniyor. Oyun parkurunda sportif faaliyetler gerçekleştiren çocuklara da çikolata ikram edildi.