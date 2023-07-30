VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güvenlik güçleri, şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde nöbette
Galatasaray, Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Sahnede büyüledi
Açıkhava'da senfonik konser
Maddi sıkıntı yaşıyor
30 Temmuz 2023 Pazar 13:48:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 13:48:00

Öğrenciler hem Kur'an öğreniyor hem spor yapıyor

ABONE OL

Zonguldak'ta düzenlenen kursa katılan öğrencilere" Okul öncesi din öğretimi projesi" doğrultusunda camide 20 çocuğa, oyunlarla Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.

Zonguldak'ın Alaplı Gençlik Merkezi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen kursa katılan öğrencilere" Okul öncesi din öğretimi projesi" doğrultusunda camide 7-16 yaş grubunda 20 çocuğa, oyunlarla Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.

Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında, gönüllü eğitmenler eşliğinde sportif ve sanatsal etkinliklere katılan öğrenciler, gönüllerince eğleniyor. Oyun parkurunda sportif faaliyetler gerçekleştiren çocuklara da çikolata ikram edildi.

Etiketler : zonguldak öğrenci kuranı kerim spor
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX