Obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Konya'nın Çumra ilçesi Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su aktaran Apa Alemdar İsale Kanalında bulunan Kısıkyayla Köprüsü yakınlarında dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Toprağın çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Oluşan çökmenin ardından kanalın yaklaşık 5 metre ilerisinde de göçük oluştu. Göçüklerin oluştuğu bölgeye inceleme yapmak üzere DSİ ekipleri gönderildi. Apa Barajı'ndan gelen su akışı kapatılırken, bölgede inceleme başlatıldı.