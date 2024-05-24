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Obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi
24 Mayıs 2024 Cuma 14:33:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 14:33:00

Obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi

Kaynak: İHA

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Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Apa Barajından ovaya su aktaran kanalda obruk oluştu. Obruğun oluştuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Konya'nın Çumra ilçesi Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su aktaran Apa Alemdar İsale Kanalında bulunan Kısıkyayla Köprüsü yakınlarında dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Toprağın çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Oluşan çökmenin ardından kanalın yaklaşık 5 metre ilerisinde de göçük oluştu. Göçüklerin oluştuğu bölgeye inceleme yapmak üzere DSİ ekipleri gönderildi. Apa Barajı'ndan gelen su akışı kapatılırken, bölgede inceleme başlatıldı.

Etiketler : konya kanal obruk
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