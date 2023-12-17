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17 Aralık 2023 Pazar 07:43:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 07:43:00

Nurgül artık şifa dağıtıyor

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Çocukluk çağında lösemiyi doktorların çabasıyla yenen Nurgül, hayalini gerçekleştirerek tıp fakültesini tamamladı ve doktor olarak göreve başladı. Şimdi aynı hastalıkla mücadele edenlere 'bakın ben atlattım sıra sizde' diyerek umut veriyor.

HASTANEDE GÖRDÜĞÜ İLGİ SAYESİNDE

Aydın'da dünyaya gelen Nurgül Büyüktarakçı Erfidan'a 12 yaşında lösemi teşhisi kondu. Yaklaşık 2 yıl süren tedavi sürecinde çok sevdiği okulu ve arkadaşlarından uzak kalan Erfidan, hastalığının ilerlemiş olması nedeniyle yüksek dozlarda kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gördü. Doktor ve hemşirelerin özel ilgisi ve moral desteğinin de katkısıyla iyileşen Erfidan, doktor olmaya karar vererek eğitimine devam etti.

HASTALARA EVİNDE HİZMET VERİYOR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Nurgül Büyüktarakçı Erfidan (31), İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı. Hastanede acil servisin yanı sıra evde sağlık biriminde de görev alan Nurgül, hasta çocuklara evlerinde hizmet veriyor. Çocuk hastalar ve yakınları ile özel olarak ilgilenen Erfidan, ailelere kendi yaşadığı süreçleri anlatarak moral vermeye çalışıyor.

31 yaşındaki Nurgül Büyüktarakçı Erfidan "Hastaneye yattığımda kanamalarım çok fazlaydı. Neredeyse artık 'Yaşamayacak mıyım?' diye düşünüyordum. Şimdi evlerine gittiğim her hasta çocuğun evinde durumumdan bahsediyorum. 'Merak etmeyin geçici bir dönem. Ben de sizler gibi zorluk yaşadım' diyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Hastanede 12 yaşındaki oğlu epilepsi ve serebral palsi tedavisi gören Kezban Erkul Dr. Nurgül Erfidan'ın hikayesinin kendilerini çok etkilediğini, onunla tanıştıktan sonra daha olumlu düşünmeye başladıklarını söyledi.

Hemşire Hülya Yıldırım birlikte görev yaptığı Nurgül Erfidan'ın hastalarla kurduğu empatinin çok farklı olduğunu dile getirdi.

Etiketler : aydın lösemi nurgül büyüktarakçı erfidan doktor
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