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28 Şubat 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 18:30:00

Nineden kalma tohumlarla para kazanıyor

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Hatay'da 40 yıl önce babaannesinin çiftliklerine ektiği nergislerin tohumlarını çoğaltarak kiraladığı tarım arazisinde yetiştiricilik yapmaya başlayan Necati Sefa, ürünlerini Türkiye'nin dört bir tarafına pazarlıyor.

Hatay'da 40 yıl önce babaannesinin çiftliklerine ektiği nergislerin tohumlarını çoğaltarak kiraladığı tarım arazisinde yetiştiricilik yapmaya başlayan Necati Sefa, ürünlerini Türkiye'nin dört bir tarafına pazarlıyor. Antalya Karlısu'da üretimi yapan 48 yaşındaki Sefa, "İlkbaharın habercisi nergisler babaannemden yadigar" diyor.

Güzel kokusu ve görüntüsüyle dikkati çeken çiçeklerini, yıllar önce babaannesinin çiftliklerine ektiği tohumlardan çoğaltan Sefa, hasat döneminde de 15 kişiye istihdam sağlayarak ürünlerini yurdun dört bir yanına pazarlıyor. Necati Sefa, yaklaşık 25 yıl önce hayatını kaybeden babaannesinden kalan yadigar tohumların geçim kaynağı haline geldiğini söyledi. Babaannesinin ölümünün ardından tohumların yok olmaması için ekmeye devam ettiklerini anlatan Sefa, tohumları çoğaltarak bugünlere getirdiklerini belirtti. Rengi, narin yapısı ve güçlü kokusuyla dikkati çeken çiçeklerin babaannesi sayesinde bugünlere ulaştığını aktaran Sefa, "Nergis çiçeği yetiştiriciliğini profesyonel olarak 6 yıldır sürdürmekteyim. Esas olarak 40 yıl önce babaannemin çiftçiliğimize ekmesi ve ardından da çoğalmasıyla bugünlere geldi. Biraz babaannem sayesinde biraz da bizim emeklerimizle çiçekçilik sektöründe bugünlere kadar gelmeyi başardık." dedi.

Sefa, nergis çiçeği yetiştirmenin görüldüğü gibi kolay olmadığını anlatarak, ürünün bakımının zorluklarından bahsetti. Hasadın sürdüğünü belirten Sefa, "Hasadının olduğu dönemlerde mahallemizden 15 kadın çalışma arkadaşımız beraber toplama yapıyor, onlar da biz de hem mutlu hem kazançlı oluyoruz." şeklinde konuştu.

Hasada gelen kadınlardan 32 yaşındaki Esma Sipahi, işini severek yaptığını ifade etti. Daha öncesinde ev hanımı olduğunu ve mevsimlik de olsa nergis toplayarak para kazanmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Sipahi, "İşimden çok memnunum, yaptığımız iş çok şükür çiçekler arasında ve çalışırken doğanını içinde, mis kokularla çalışıyoruz. Buradan kazandığımla da ev ekonomisinde eşime katkı sağlıyorum." diye konuştu.

İşçilerden Havva Doğru (41) da nergis toplayarak kazandığı parayla 4 çocuğunun eğitim masraflarına katkı sağladığını dile getirdi.

İşini çok sevdiğini anlatan Doğru, "Çok şükür güzel bir meslek, 4 çocuğuma bakmak için çalışmam gerekiyor, çiçek işinden çok mutluyum, çok güzel." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Nineden kalma tohumlar Havva Doğru Hatay nergis
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