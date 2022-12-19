19 Aralık 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 17:30:00
Nergisler erken açtı
Mersin'in Silifke ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin seyretmesiyle nergisler erkenden çiçek açtı.
Mersin'in çileğiyle ünlü Silifke ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin seyretmesiyle nergisler erkenden çiçek açtı. Hasadı yapılan çiçeklerin demeti 40 liraya alıcı buluyor.
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