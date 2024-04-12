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12 Nisan 2024 Cuma 06:51:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 06:51:00

Nefes ile çifte bayram

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Erzurum'da Sinan ve Nebahat Çiltaş çiftinin 22 yıllık evlat hasreti, koruyucu ailesi oldukları kız çocuğu "Nefes"le son buldu.

Erzurum Aziziye ilçesinde oturan 22 yıllık evli Çiltaş çifti, 1,5 yıl önce koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Çift, prosedürlerin ardından 2 yaşındaki Nefes'e yuvalarının kapısını açtı.

Nefes ile anne babalık duygusunu tadan çift, ailece ilk bayramlarını kutlamanın heyecanını yaşıyor. Baba Sinan Çiltaş "Bir yıl kadar bekledik ve koruyucu aile olabildik. Nefes bize, biz de ona nefes olduk" diye konuştu.

Etiketler : erzurum koruyucu aile nefes
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