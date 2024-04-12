Nefes ile çifte bayram

Erzurum Aziziye ilçesinde oturan 22 yıllık evli Çiltaş çifti, 1,5 yıl önce koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Çift, prosedürlerin ardından 2 yaşındaki Nefes'e yuvalarının kapısını açtı.



Nefes ile anne babalık duygusunu tadan çift, ailece ilk bayramlarını kutlamanın heyecanını yaşıyor. Baba Sinan Çiltaş "Bir yıl kadar bekledik ve koruyucu aile olabildik. Nefes bize, biz de ona nefes olduk" diye konuştu.